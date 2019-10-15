Один український військовий поранений на Донбасі в День захисника України – ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 14 жовтня, у День захисника України, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.
За даними ООС, минулої доби підтримувані Росією бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.
В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілі села Саханка, бойовики «ЛНР» – в обстрілі Логвинова.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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