Чехія: поліція припинила розслідування підозрюваного викрадення сина прем’єра країни в Крим

Поліція Чехії припинила розслідування справи про підозрюване викрадення сина прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша в Україну, зокрема в окупований Крим. Як повідомив речник міської прокуратури столиці Праги Алеш Цимбала, рішення ухвалили минулого тижня.

За його словами, поліції так і не вдалося допитати Андрея Бабіша-молодшого, який живе в Швейцарії, але вона зібрала достатньо інформації, щоб ухвалити таке рішення, і з ним також погодилася й прокуратура.

Із заявою про викрадення і обмеження особистої свободи свого часу звернувся до поліції сам Бабіш-молодший, написавши про це 2018 року електронного листа з України, а також повторивши ці твердження дещо пізніше в інтерв’ю журналістам, – але далі на контакт із правоохоронцями він не пішов.

Як стверджував тоді прем’єрів син, його викрали, щоб він не міг дати свідчення в гучній справі, яка відома в Чехії як «Лелече гніздо» і стосується його батька-прем’єра. В ній ішлося про підозрювані махінації з коштами, що надходили як дотації Європейського союзу в компанії з бізнес-імперії мільярдера Бабіша-старшого, і його син як формальний посадовець однієї з цих фірм із назвою «Лелече гніздо» спершу був одним із обвинувачених, але потім обвинувачення з нього зняли.

Бабіш-старший, зі свого боку, заперечував синові слова і заявляв, що його подорожі до України, зокрема до Криму й Кривого Рогу, були добровільні, а його заяви спричинила психічна хвороба Бабіша-молодшого, його сина від першого шлюбу, який потерпає від шизофренії.

На початку лютого Бабіш-молодший після більш ніж дворічного мовчання погодився ще на пару інтерв’ю чеським засобам інформації, в яких знову заявив, що підтверджує свої заяви з інтерв’ю 2018 року, коли він говорив про викрадення.