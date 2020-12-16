Китайська капсула зі зразками з поверхні Місяця повернулася на Землю – державні ЗМІ

Китайська капсула з космічного зонда, відомого як Chang’e-5, приземлилася на півночі Китаю. Про це 16 грудня повідомило агентство Xinhua з посиланням на космічне відомство Китаю.

Як заявили ЗМІ, капсула привезла на Землю каміння та пил з Місяця.

Вони стануть першими свіжими зразками місячної поверхні, отриманими вченими за чотири десятиліття після місій США та СРСР на Місяць у 1960-х і 1970-х роках.

23-денна китайська місія включала в себе посадку космічного корабля на Місяць, збір зразків, сходження і стикування вантажної капсули з місячним орбітальним апаратом і, нарешті, чотириденна подорож на Землю.