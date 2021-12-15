Парламент призначив трьох членів Нацради з питань телебачення і радіо

Верховна Рада призначила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за своєю квотою.

Народні депутати 14 грудня розглянули 13 кандидатів. З них найбільше голосів – 283 – набрав юрист, голова громадської організації «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін.

Двоє чинних членів регулятора – його голова Ольга Герасим’юк та заступник голови Олег Черниш – набрали 268 і 273 голоси відповідно.

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Решта кандидатів набрали від 21 до 198 голосів.

Всього до складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення входять вісім людей. Чотирьох призначає Верховна Рада, ще чотирьох – президент. Їхня каденція триває п’ять років.