Експрезидент СКУ Чолій став першим почесним консулом України у Квебеку – посольство

Почесним консулом України у Монреалі (Канада) став колишній президент Світового конгресу українців Євген Чолій. Угоду про виконання обов’язків почесного консула підписали 16 жовтня, повідомили Радіо Свобода у посольстві України в Канаді.

Мандат новопризначеного почесного консула поширюватиметься на провінцію Квебек. Україна отримає свою дипломатичну присутність у провінції вперше в історії, наголосили у посольстві.

«Це важлива географія й унікальна людина, – заявив Андрій Шевченко, посол України у Канаді. – Уже зараз Квебек є лідером з-поміж усіх провінцій Канади за обсягами торгівлі з Україною. І ми безмежно раді, що українські інтереси тут представлятиме саме пан Чолій – знакова постать для світової української громади і блискучий, авторитетний правник».

Зі свого боку, Євген Чолій наголосив, що для нього «честь та обов’язок виконувати функції почесного консула, просуваючи інтереси України в Канаді та сприяючи розвитку торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між цими країнами».

Євген Чолій очолював Конгрес українців Канади (1998-2004) і Світовий конгрес українців (2008-2018). Починаючи з 2012-го, внесений у довідник «Найкращі юристи в Канаді». Почесний доктор Києво-Могилянської академії та Львівської політехніки. Відомий своєю активною міжнародною діяльністю на підтримку України.

За останні роки Україна відчутно розширила свою дипломатичну присутність у Канаді, додали у посольстві, Генеральне консульство України в Едмонтоні відкрилося у 2018 році. У Торонто працює Генконсульство України, а у Ванкувері – почесний консул.