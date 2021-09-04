Росіянину заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму

Росіянину заборонили в’їзд в Україну на три роки через незаконне відвідування окупованого Росією Криму у 2017 році. Про це повідомили 4 вересня у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники зазначили, що чоловік 1997 року народження намагався потрапити в країну через пункт пропуску «Київ» (Жуляни). Він прилетів рейсом з Варшави.

«Сам іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями», – йдеться в повідомленні.

Коментарі чоловіка щодо заборони на в’їзд в Україну відсутні, його ім’я і прізвище прикордонники не назвали.

У червні з аналогічної причини українські прикордонники не пропустила в країну 59-річну російську актрису озвучення і дубляжу.