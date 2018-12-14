Чоловік розбив вікна КМДА через відмову в оформленні документів – поліція

Поліція Києва затримала на місці чоловіка, який розбив вікна будівлі Київської міської державної адміністрації і Київської міської ради. Про це 14 грудня повідомляє прес-служба правоохоронного відомства.

«Чоловік розбив пляшками вікно адміністративної будівлі, а вчинок пояснив тим, що він неодноразово звертався до працівників установи щодо допомоги у відновленні документів, але йому щоразу відмовляли», – йдеться в повідомленні.

За даними поліцейських, затриманий – 43-річний уродженець анексованого Криму, який раніше не притягувався до відповідальності. За статтею «хуліганство» йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Зараз слідчий готує клопотання про обрання запобіжного заходу.

Напередодні 13 грудня керуючий справами керівництва секретаріату Київської міської ради Ігор Хацевич повідомив про розбиті шибки у вікнах на першому поверсі будівлі на Хрещатику, де розташовані КМДА і Київрада.