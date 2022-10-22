ОК «Південь»: РФ збільшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі

У суботу станом на 15:00 угруповання російського військового флоту в Чорному морі збільшилось із десяти до 14 ракетоносіїв, повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, загальна кількість готових до пуску ракет класу «Калібр» може перевищувати 30 одиниць.

Назаров також наголосив, що російське угруповання посилили також двома підводними човнами. Ситуація на Південнобузькому напрямку складна, проте повністю контролюється силами ЗСУ, зазначив він.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку поточної доби російські війська завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних безпілотників іранського виробництва.