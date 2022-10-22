На Рівненщині ліквідовано наслідки обстрілів критичної інфраструктури військами РФ – ДСНС

На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки сьогоднішніх обстрілів об’єктів критичної інфраструктури російськими військами, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілів жертв та постраждалих немає. Наслідки та розмір збитків встановлюються.

Вранці голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що в результаті російського обстрілу були пошкоджені електропідстанції. Виникли проблеми із подачею електрики та води в області. Згодом Коваль повідомив, що вдалося відновити електропостачання в частині Рівного.

Вранці 22 жовтня у більшості областей України лунала повітряна тривога. Вибухи з самого ранку лунали в Одесі, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Кропивницькому, Миколаєві. У результаті обстрілів, за даними влади, було пошкоджено критичну інфраструктуру, що вплинуло на водо- і електрозабезпечення низки регіонів.

Компанія «Укренерго» повідомила, що сьогоднішні пошкодження від ракетних ударів співставні з тими, яких Росія завдала в ході обстрілів 10-12 жовтня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку поточної доби російські війська завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних безпілотників іранського виробництва.