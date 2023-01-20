ВМС: кількість російських носіїв «Калібрів» у Чорному морі не змінилася

Росія відучора не змінила кількість своїх кораблів, зокрема носіїв крилатих ракет «Калібр», у Чорному морі, свідчать дані Військово-морських сил України.

«Станом на сьогодні на 10:00 ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з них шість носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 40 ракет; в Азовському морі перебувають два ворожих кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше повідомила, що російські війська під час ракетного удару 14 січня використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі.