ВМС: у Чорному морі Росія тримає 10 кораблів, серед них є носії «Калібрів»

У Чорному морі Росія тримає 10 кораблів, серед яких – три носії «Калібрів» із загальним залпом до 16 крилатих ракет, повідомили у телеграмі вранці 24 січня Військово-морські сили ЗСУ.

«В Чорному морі 10 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – йдеться у повідомленні.

За даними ВМС, також в Середземному морі перебувають два російські кораблі, серед яких є носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».