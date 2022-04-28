У Чорному морі зараз перебувають близько 20 російських кораблів – британська розвідка

У Чорному морі зараз перебувають близько 20 кораблів ВМС Росії, включаючи підводні човни. Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки

«Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля «Саратов» та крейсера «Москва», Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати удари по українським та прибережним цілям», – вважають у розвідці.

Водночас британська розвідка звертає увагу, що Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, через це Росія не зможе замінити свій втрачений крейсер «Москва» в Чорному морі.

27 квітня у Міноборони України повідомляли, що в Чорному морі продовжують перебувати чотири кораблі Чорноморського флоту з крилатими ракетами «калібр», їхній сумарний залп становить до 28 ракет.