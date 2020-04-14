Рятувальники продовжують гасити пожежі на території чотирьох лісництв у зоні ЧАЕС – ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на території Чорнобильської зони, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, до гасіння пожеж залучили 415 осіб і 98 одиниць техніки.

Радіаційна ситуація в Києві і області стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту і вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень, додали у ДСНС.

Гасіння масштабних пожеж у Чорнобильській зоні триває вже близько двох тижнів.