Радіо Свобода підготувало проєкти, присвячені 35-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС

Радіо Свобода підготувало два проєкти, присвячені 35-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. У п’ятницю, 23 квітня, стартував перший із них «Інший Чорнобиль. Магніт зони відчуження».

Чорнобильська зона відчуження за 35 років стала магнітом не лише для туристів, а й для нелегальних відвідувачів – сталкерів. Разом із тим, зона відчуження і досі є небезпечною територією, попри розквіт та відновлення природи.

Чому ці люди йдуть на свідоме порушення закону, що їх туди тягне і чим вони ризикують? Дивіться у проєкті Радіо Свобода «Інший Чорнобиль» у Youtube

Радіо Свобода вирушило до Чорнобильської зони відчуження аби знайти відповіді на ці запитання.

Компанію журналістам склав сталкер, який погодився розповісти про свої мотиви повернення в це місце знову і знову.

Незабаром за порушення закону щодо відвідування зони відчуження Верховна Рада може посилити відповідальність аж до кримінальної – такий законопроєкт перебуває на розгляді.

Інший проєкт – «Радіоактивна красуня»: остання зміна Анни на ЧАЕС, який вийде 26 квітня, присвячений історії жінки-ліквідаторки. Анна Шинкаренко працювала на станції і її зміна випала на 27 квітня.

«Спершу думай про Батьківщину...» – з таким переконанням Анна вирушила 27 квітня 1986 року на зміну до Чорнобильської атомної станції. Це був другий день після аварії, коли евакуацію ще не оголосили. Вдома в Анни Шинкаренко залишися троє маленьких доньок. Ані жінка, ані її родина тоді ще не здогадувалися, чим обернеться для родини це останнє чергування.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.