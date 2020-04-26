Композитори NOVA OPERA пишуть археологічну оперу «Чорнобильдорф»

Композитори формації NOVA OPERA Роман Григорів та Ілля Разумейко працюють над новим проектом – «археологічною» оперою «Чорнобильдорф» («Chornobyldorf»).

Історія роботи над оперою почалася із експедиції до Цвентендорфу на Дунаї, містечка, що розташоване в 50 кілометрах на захід від Відня. У 1978 році там побудували атомну станцію, яка так і не запустилася через протести та національний референдум. За вісім років після цього сталася трагедія на Чорнобильській АЕС.

Наразі обидві станції перетворилися на анти-утопічні археологічні монументи, що відображають цілі епохи: демократію в Австрії і Центральній Європі та радянський тоталітаризм в Україні.

За словами композитора Романа Григоріва, «створення опери базуватиметься на методі багаторівневої культурологічної та медіа-археології, експедиційній роботі та резидентальних репетиціях. Над оперою працюватиме велика команда: учасники формації NOVA OPERA, артисти та художники з України й Австрії».

Опера розповість про нащадків людства, яке пережило серію техногенних, епідемічних та кліматичних катастроф, та будує поселення на руїнах атомної станції. Вони намагатимуться відтворити загублений високотехнологічний світ за допомогою археологічних перформансів-ритуалів, інструкції до яких вони зайдуть у трактаті атомної доби «Чорнобильському кодексі».

«Людина постапокаліпсису слідуватиме за записами знайденого кодексу. Намагатиметься реконструювати фрагменти колись видатної музики, філософії, перетворюючи формули радіоактивного розпаду на мікротональні гармонії, старовинні народні інструменти - у сонорні генератори та лабораторні прибори, змішуючи фрагменти християнських мес із пантеїстичними обрядами та поліфонічними народними піснями. При цьому універсальні знаки та символи, вчергове інтерпретовані неправильно, поступово розчиняться у білому шумі природи», – розповів композитор Ілля Разумейко.

Прем’єра опери відбудеться наступного театрального сезону у Мистецькому Арсеналі.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу за програмою «Дім Європи». Організатори: PORTO FRANKO, NOVA OPERA, Musiktheatertage WIEN. Партнерами проєкту виступили House of Europe, Mystetskyi Arsenal, Austrian Cultural Forum Kyiv, INSHI.