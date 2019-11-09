«Йов» Влада Троїцького: чому ця опера у десятці найкращих опер світу

Опера «Йов» (IYOV), яку за версією конкурсу Music Theatre NOW 2018 визначили однією із десяти найкращих опер світу, зібрала повний столичний зал «Київська Русь». В основі постановки лежить біблійна історія про «Благочестивого Йова». Кожному – музика, спів, текст, світло та відеосупровід постановки – розповіли про щось інтимно своє, але водночас вічне. «Йов» когось приголомшив, а когось розбудив.

Великий зал на 1192 місця «Київської Русі», попри недешеві квитки, 8 листопада 2019 року заповнився повністю.

На сцені – високі риштування, рояль, віолончель та ударні інструменти. Шестеро вокалістів, «двоє музичних деміургів», і двої музикантів. На риштуваннях – високо над сценой – темний силует жінки, яка читає Книгу Йова.

На найбільшому в Україні екрані – гра тіней, що як на стіні печери Платона, відбиває справжню суть речей. Там панує хаос, який весь час тяжіє до структурування, там обличчя живих проявляються через лики смерті.

Дійство-реквієм приголомшує. Зал вібрує від сили звуку та енергії, яка іде зі сцени.

Складається відчуття, що потужні відеозвукові удари розбивають нарости буденщини і «непрямим масажем запускають серця, які втомилися чекати і вірити».

Про оперу

Перша версія опери була написана за три тижні для фестивалю ГОГОЛЬFEST у 2015 році.

Взяти біблійний сюжет запропонував режисер Влад Троїцький і композитори-інструменталісти Ілля Разумейко та Роман Григорів обрали книгу Йова із Старого Заповіту.

Головні елементи дійства: музика, спів, начитування тексту, відеотло, світло.

Співають артисти формації NOVA OPERA

«IYOV» – це містично-театральне дійство для препарованого рояля, ударних, віолончелі та солістів

Це швидше «театр Леся Курбаса», аніж традиційний театр

За нестандартність та глибину журі міжнародного конкурсу Music Theatre NOW у 2018 році відібрало оперу «Йов» до десятки найкращих поміж 436 творів із 55 країн світу.

Оперу, крім України, уже бачили глядачі багатьох міст Європи та США. Для іншомовних аудиторій текст Книги Йова начитувався їхніми мовами.

Історія Йова

Якщо передати зміст мовою соціальних мереж, то ця історія може виглядати так:

«Жив собі один чоловік. Все у нього було: дім, родина, власна справа. Заробляв добре і іншим давав заробляти. Жив собі, не тужив і поганого не сподівався. Аж тут – війна-невійна, тайфун-нетайфун, диявол-недиявол – лихо накрило. Діти загинули, бізнес «згорів», друзі відвернулися, дружина зневірилася. У такий ситуції здоров’я кого хочеш підведе. От і той чоловік – зліг. Онко-неонко, але страшно дуже. «За що це мені?! Я ж нічого поганого не робив!», – кричить так, що вуха не витримують його стогони слухати. І тоді, коли він усі надії втратив, але від віри не відмовився – раптом відступилося від нього зло. Він видужав, знайшов іншу дружину і знову почав ЖИТИ».

А оригінальну версію читайте у Старому Заповіті. В опері Книга Йова звучить у перекладі Івана Єгієнка:

«Був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав».

Що «за» дійством?

Людина, як кулька маятника, вона весь час у русі.

Життя від народження до смерті проходить у постійному коливанні між добром і злом, світлом і темрявою, любов’ю і ненавистю, буттям і смертю, раєм і пеклом.

Людство балансує, намагаючись втриматися на межі між гармонією і хаосом, тоне у какофонії інформації, постійного політичного галасу, вибухів і автоматних черг.

Війна розколює тишу і немає місця, де люди могли б відчувати себе у повній безпеці.

Та є віра, як ірраціональне відчуття того, що у загальному заліку добро таки перемагає зло, інакше б світу уже не існувало.

Із відгуків, почутих у залі:

«Якби Шевченко та Леся Українка були у залі – їм би сподобалося. І Курбасу з Параджановим теж»

«Знаєш, я таки відкладу усі справи і поїду до мами...»

«Слухай, я ніби крізь ураган пройшла. Хочу спокою і трохи вина»

«Це, мабуть, про нашу війну? Не тільки...»

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