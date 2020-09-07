У Чорногорії протестують проти просербських сил, які отримали третину голосів у парламенті

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці в Чорногорії 6 вересня, протестуючи проти використання сербської символіки просербськими опозциійними партіями, які заявили про свою перемогу на виборах минулого тижня.

Чорногорці зібралися в столиці Подгориці увечері в неділю, щоб показати готовність «захищати незалежну та цивільну Чорногорію». Учасники маршу скандували «Це не Сербія» та «Ми не віддамо Чорногорію».

Марш 6 вересня в Подгориці пройшов мирно, його організатори достеменно невідомі. Незалежне видання Vijesti зазначило, що серед учасників було чимало відомих політиків від «ДПС». Але більшість спікерів представлялися як «патріоти», а не представники політичних сил.

За підсумками попереднього підрахунку голосів, три опозиційні об’єднання отримали 41 з 81 місця в парламенті. Вони намагаються усунути від влади «Демократичну партію соціалістів» президента Міло Джукановича та спільно керувати маленькою балканською країною, де живе близько 620 тисяч людей.

Головний з цих політичних союзів, «За майбутнє Чорногорії», очолюваний просербським «Демократичним фронтом», шукає зближення з Сербією та Росією. Його підтримує Сербська православна церква. «За майбутнє Чорногорії» отримав 32% голосів, за попередніми висновками.

Ще два опозиційні об’єднання – правоцентристська група «Мир – наша нація» та Чорно-білий альянс – отримали загалом 18% голосів. Вони вже заявили про готовність об’єднатися з просербськими політиками для формування уряду.

«Демократична партія соціалістів» отримала 35% голосів, але їй доведеться переманити на свій бік принаймні одного опозиційного депутата, щоб сформувати уряд. Фінальні офіційні результати будуть відомі найближчими днями.

«ДПС» Джукановича очолила проголошення незалежності Чорногорії від Сербії в 2006 році та вступ цієї країни до НАТО. Вона ж веде країну до вступу в Євросоюз.