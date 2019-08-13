Чорноморська ТРК відновила роботу після кібератаки 3 серпня

Чорноморська телерадіокомпанія повідомляє про відновлення роботи, зупиненої через кібератаку 3 серпня.

«Команда ТРК доклала всіх зусиль для відновлення роботоздатності обладнання. Так, спільно з фахівцями Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України встановлено, що атака мала певний підготовчий період, оскільки одночасно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, резервні копії і запасні інструменти. Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії і вивели систему з ладу», – повідомила «Чорноморка» 12 серпня.

«Наразі роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями ДКІБ СБУ розробляють більш надійну систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання», – додали, зі свого боку, в СБУ.

Чорноморська телерадіокомпанія створена в грудні 1993 року, здійснювала мовлення в Криму на ефірних аналогових частотах (сьогодні на них мовить російський державний телеканал «Россия 24» – ред.). Після анексії Криму Росією переїхала до Києва, звідки веде супутникове мовлення.