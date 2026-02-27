Колишній високопосадовець РФ Чубайс у позові твердить, що виступив проти війни

Колишній російський високопосадовець і політик Анатолій Чубайс, який з 2022 року живе за кордоном, у суді щодо оскарження санкцій Канади заявив, що «історично» перебував в опозиції президенту Росії Володимиру Путіну і виступив проти війни з Україною, повідомляє видання «Коммерсант», журналісти якого мають сповіщення Федерального суду Канади про прийняття позову Чубайса щодо зняття з нього санкцій.

Чубайс зараз живе в Ізраїлі. Канада є наразі єдиною країною Заходу, яка включила його до списку санкцій у червні 2025 року (раніше, у 2023 році, санкції проти нього запровадила Україна). Тоді ж до санкційного списку Канади були включені дочка першого президента Росії Бориса Єльцина Тетяна Юмашева та її чоловік, колишній керівник адміністрації президента Валентин Юмашев.

У позові Чубайс не просить прямо зняти з нього санкції, він вимагає зобов’язати МЗС Канади пришвидшити розгляд його заяви про їхнє зняття.

Сам Чубайс і влада Канади не коментували повідомлення видання «Коммерсант». Після від’їзду з Росії він не давав в інтерв’ю та не робив публічних заяв. Володимир Путін, коментуючи його від’їзд, назвав колишнього чиновника «Моше Ізраїлевичем».