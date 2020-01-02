Прокуратура АРК поговорить із «видвореним» з Росії блогером Гайворонським – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров очікує, що за кілька днів Прокуратура АРК поговорить із «видвореним» з Росії блогером Євгеном Гайворонським. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У пана Гайворонського є багато інформації щодо конкретних персон, які перебувають на різних рівнях місцевої влади у Криму. Кілька місяців тому він написав книгу. Частина цієї книги якраз і присвячена оцінками тих подій, які відбуваються в окупованому Криму з моменту його окупації. Я не оцінюватиму зараз об’єктивність цієї інформації, що є в книзі або поза нею. Але те, що для прокуратури – це база для того, щоб працювати з цим – я впевнений в цьому. І зрозуміло, що у мене була розмова з прокурором АРК про необхідність залучення Гайворонського до з’ясування тих питань, які відбуваються в Криму. Я знаю, що у прокуратури АРК були такі наміри. Я думаю, що за декілька днів такі зустрічі у них відбудуться», – розповів Чубаров.

Він зазначив, що не володіє інформацією про те, чи буде персоною Гайворонського цікавитися Служба безпеки України.

«Я не знаю щодо СБУ, але знаю точно, що з ним (Гайворонським – ред.) працюватиме Прокуратура АРК», – зазначив Чубаров.

1 січня стало відомо, що ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», прибув до Києва.

20 грудня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії». Після цього його вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили «образі в інтернеті влади і символів Росії» за допис у соцмережі щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Раніше підконтрольний суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування від наркозалежності. Адвокат Гайворонського пов’язував його арешт з попереднім затриманням у березні 2019 року – за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

Блогер Євген Гайворонський в 2014 році активно підтримував анексію Росією Кримського півострова. На російському телеканалі НТВ його показували у футболці із зображенням президента Росії Володимира Путіна і російським триколором, де він заявляв, що «відчув російський дух» і чекав цього 23 роки. Пізніше Гайворонський заявив, що «в 2014 році нічого не розумів» і покаявся за підтримку анексії.