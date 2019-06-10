Партія Чумака представила першу десятку списку на вибори в Раду

Партія «Хвиля» позафракційного народного депутата Віктора Чумака представила першу десятку списку на позачергові вибори до Верховної Ради.
До списку увійшли:
- народний депутат Віктор Чумак;
- лікар Вікторія Крамаренко;
- підприємець Павло Себастьянович;
- юристка Олена Єресько;
- активіст Володимир Козленко;
- лікар Альона Лящевська;
- підприємець Олександр Вітько;
- колишній народний депутат Наталія Новак;
- колишній народний депутат Олександр Мочков;
- активістка Юлія Мазуренко.
Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.
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