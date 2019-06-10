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10 Червень 2019, Київ 23:34
Новини | Політика

Партія Чумака представила першу десятку списку на вибори в Раду

Чумак очолив список партії «Хвиля»

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Партія «Хвиля» позафракційного народного депутата Віктора Чумака представила першу десятку списку на позачергові вибори до Верховної Ради.

До списку увійшли:

  • народний депутат Віктор Чумак;
  • лікар Вікторія Крамаренко;
  • підприємець Павло Себастьянович;
  • юристка Олена Єресько;
  • активіст Володимир Козленко;
  • лікар Альона Лящевська;
  • підприємець Олександр Вітько;
  • колишній народний депутат Наталія Новак;
  • колишній народний депутат Олександр Мочков;
  • активістка Юлія Мазуренко.

Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.

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