Адвокату Олексія Чирнія не дали ознайомитися з його медкартою

Адвокату Олексія Чирнія Іллі Новікову не дали можливості ознайомитися з медичною картою підзахисного. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів сам юрист.

Згоду Олексія Чирнія на ознайомлення захисника з цими документами було отримано, але російська Федеральна служба виконання покарань все одно не передала їх адвокату.

Новіков збирається оскаржити це рішення.

Фігурант «справи Сенцова» Олексій Чирній останнім часом почав скаржитися на болі в області серця і генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський передав йому в колонію ліки для серцево-судинної системи.

Захисник Чирнія повідомив також, що він нарешті отримав документи ФСВП про стягнення, накладені на його підзахисного у 2017 році. За даними адвоката і українського МЗС, саме через ці стягнення Чирній майже на рік переводили з колонії в Батайську в іншу колонію суворого режиму – № 9 міста Шахти Ростовської області. Документи про стягнення займають майже двісті сторінок і Ілля Новіков почав ознайомлення з ними. Після цього він визначиться, чи можливо оскаржити будь-які з цих стягнень.

Зараз Чирнія утримують у виправній колонії №15 Батайська.

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком. Чирній уклав угоду зі слідством і дав свідчення у цій справі, його засудили до семи років позбавлення волі.