Прем’єр доручив перевірити обґрунтованість цін на газ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив виконувачеві обов’язків міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ.

«Необхідно провести аудит формування тарифів та розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими й невиправданими з точки зору ринку. Це стосується й питання тарифу на транспортування газу й газових коефіцієнтів», – написав Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, у серпні «фактично відбулася лібералізація ринку газу, коли споживачі отримали право вільно обирати постачальника».

«Наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний «Нафтогаз». І це ціни, які навіть дещо нижчі, ніж були в попередні роки», – заявив Шмигаль.

У січні «Нафтогаз» підніме ціну для своїх споживачів майже на гривню – до 7 гривень 22 копійок без вартості доставки. Зміни тарифу в компанії пояснюють «сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо».