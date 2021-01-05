Шмигаль: договір з «Нафтогазом» на постачання газу можна буде укласти у відділені «Ощадбанку»

Із середини січня договір з «Нафтогазом» на постачання газу можна буде укласти у відділенні «Ощадбанку», повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

«Це партнерство двох державних компаній, яке дає можливість для людей в усіх куточках країни просто та зручно змінити постачальника газу та отримати найкращу ціну на блакитне паливо. Нагадаю, що змінити постачальника можна також онлайн (наприклад, у «Приват24»)», – зазначив Шмигаль.

За його словами, Міністерство енергетики з Антимонопольним комітетом перевіряє всі складові тарифів, зокрема тариф на транспортування газу.

У січні «Нафтогаз» підніме ціну для своїх споживачів майже на гривню – до 7 гривень 22 копійок без вартості доставки. Зміни тарифу в компанії пояснюють «сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо».