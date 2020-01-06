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06 січня 2020, Київ 16:07
Новини | Економіка

Bloomberg: вартість золота – найвища з 2013 року

Ціна золота наближається до 1 600 доларів за унцію

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Вартість золота досягла найвищих значень із 2013 року, пише агентство Bloobmerg.

Ціна золота наближається до 1 600 доларів за унцію після заяви Ірану, що він більше не буде дотримуватися лімітів на збагачення Ірану після вбивства американськими військовими іранського генерала Касема Солеймані в ніч на 3 січня в столиці Іраку Багдаді.

Тегеран пообіцяв помститися, але президент США Дональд Трамп вже висловив готовність вдарити по Ірану «у непропорційній манері» у випадку нападу на будь-які американські об’єкти.

Після цього ціна нафти марки Brent вперше з квітня 2019 року перевищила 70 доларів за барель.

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