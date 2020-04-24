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24 квітня 2020, Київ 16:32
Новини | Економіка

Ціни на продукти майже не змінилися за тиждень – Нацбанк

Найбільше подорожчали макаронні вироби, свинина та яйця (на 0,8%)

Ціни на продукти за тиждень майже не змінилися, йдеться в «Економічному огляді тижня» від Національного банку України. Середня вартість харчових продуктів та безалкогольних напоїв порівняно з попереднім тижнем зросла на 0,1%.

Найбільше подорожчали макаронні вироби, свинина та яйця (на 0,8%). Найбільше подешевшали фрукти та м’ясо свійської птиці (0,9%).

Алкогольні напої подешевшали на 0,3%, тютюнові вироби подорожчали на 0,3%.

Національний банк підсумовує, що третій тиждень поспіль тривало зниження цін на овочі борщового набору (хоча для квітня більш характерне подорожчання цих овочів), надалі знижувалися ціни на лимони та часник, вперше з початку карантину не змінилися ціни на туалетний папір.

Крім того, протягом останніх трьох тижнів ціни на ліки знижувалися, триває поступове зниження цін на паливо під впливом низьких світових цін.

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