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04 лютого 2020, Київ 13:07
Новини | Міжнародні

У Бельгії підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом

Людина, заражена новим коронавірусом, наразі почуває себе добре і симптомів хвороби у неї не виявили

Міністерство охорони здоров’я Бельгії підтвердило перший випадок зараження новим коронавірусом.

Зараженим виявився один з дев’яти людей, яких 2 лютого евакуювали з Уханя та помістили на карантин. Його перевели у лікарню при університеті Святого Петра та ізолювали. При цьому підкреслюється, що людина добре себе почуває і ніяких симптомів пневмонії у неї не виявили.

Станом на 4 лютого у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальні.

Епідемія, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виникла в грудні в столиці провінції Хубей місті Ухань. Про версії походження нової хвороби читайте тут.

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