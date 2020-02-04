У Бельгії підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я Бельгії підтвердило перший випадок зараження новим коронавірусом.

Зараженим виявився один з дев’яти людей, яких 2 лютого евакуювали з Уханя та помістили на карантин. Його перевели у лікарню при університеті Святого Петра та ізолювали. При цьому підкреслюється, що людина добре себе почуває і ніяких симптомів пневмонії у неї не виявили.

Станом на 4 лютого у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальні.

Епідемія, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виникла в грудні в столиці провінції Хубей місті Ухань. Про версії походження нової хвороби читайте тут.