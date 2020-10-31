У ЗСУ на COVID-19 хворіють понад 1,6 тисячі людей

У Збройних силах України станом на 31 жовтня на COVID-19 хворіють 1 639 людей. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 455 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 78 осіб», – мовиться у повідомленні.

За час пандемії одужали 4096 осіб.

Як зазначили у міністерстві, було зафіксовано 16 летальний випадок, спричинений COVID-19.

«Працівник ЗС України (м. Київ) 21.10.2020 був госпіталізований до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». Позитивний результат ПЛР-тесту від 26.10.2020. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я 29.10.2020 був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії, отримував високо потокову оксигенацію. Незважаючи на проведену терапію у пацієнта продовжувала відмічатися негативна динаміка, наростання дихальної недостатності. 29.10.2020 пізно ввечері стан хворого різко погіршився та почалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Військовослужбовець за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання», – розповіли у Міноборони.

Упродовж минулої доби підтвердили 159 нових випадків інфікування, госпіталізовано 34 людини.

Від початку пандемії в Україні виявлено понад 387 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 7 196 людей, одужали – майже 159 тисяч. Минулої доби встановлено черговий рекорд – 8 752 нових хворих.