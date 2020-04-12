41 медпрацівник захворів на COVID-19 у Монастириському районі Тернопільщини – влада

41 медпрацівник захворів на спричинене коронавірусом захворювання COVID-19 у Монастириському районі в Тернопільській області, повідомив заступник голови Монастириської районної держадміністрації Павло Дронь.

«На 18:00 в Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом 141 особу… В їх числі медперсоналу – 41 (11 лікарів, 30 медсестер і фельдшерів)», – написав Дронь у фейсбуці ввечері 12 квітня.

За його словами, серед тих, хто захворів, семеро дітей.

При цьому четверо людей одужали, це двоє лікарів і двоє медсестер. З понеділка вони повертаються до роботи, повідомив чиновник.

«Тепер щодо нашої програми-максимум. Вона полягає в тому, щоб якнайбільше контактних обстежити, кваліфіковано пролікувати шпиталізованих у нас, вберегти від летальності хворих, повернути всіх інфікованих медиків у стрій. І через місяць сформувати бригаду з медиків-волонтерів для допомоги французам, де ситуація набагато складніша, ніж у нас», – написав Дронь.

В Україні за останню добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу, повідомило вранці 12 квітня Міністерство охорони здоров’я.

За даними станом ранок на 12 квітня, на території країни виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.

Перші два випадки коронавірусної хвороби виявили на Миколаївщині. Тепер COVID-19 діагностований у всіх регіонах України.