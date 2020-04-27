МОЗ: кожен п’ятий інфікований коронавірусом в Україні – медик

Станом на 27 квітня в Україні коронавірусне захворювання COVID-19 підтверджено у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Таким чином інфікований фактично кожен п’ятий медпрацівник, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, у МОЗ виділяють:

відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта і стандартів ведення пацієнтів;

неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізація;

недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.

За даними МОЗ, станом на ранок 27 квітня в Україні інфікування коронавірусом підтвердили у понад 9 тисяч людей.