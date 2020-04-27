Радіо Свобода Daily: У МОН розповіли, коли у школах завершиться навчання

В Україні коронавірус підтвердили у 1676 медиків

В Україні станом на 26 квітня коронавірус підтвердили у 1676 медпрацівників, повідомили у МОЗ. Найбільше – у Чернівецькій області. Це пояснюється тим, що регіон став першим, де зафіксували вірус, і наразі там найбільша кількість підтверджених випадків захворювання.

Також у відомстві додали, що потреби залучати студентів медичних вишів та інтернів для протидії COVID-19 наразі немає.

Гуртожиток у Запоріжжі закрили на карантин через спалах COVID-19

У Запоріжжі закрили на карантин один із гуртожитків міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 15 людей. Усі вони наразі шпиталізовані до лікарень міста. Більшість – не мають симптомів захворювання. Поліція огородила стрічками майданчик довкола гуртожитку. На місці чергують представники правоохоронних органів, які пропускають до будівлі лише його мешканців та медиків. Як це відбувається – дивіться у фотогалереї.

Тим часом, у місті розшукують та проводять перевірку на коронавірус всіх осіб, які контактували з хворими мешканцями гуртожитку.

«Карантин дав тріщину, їду на Троєщину». Як живе житловий масив столиці

Житловий масив Троєщина, Деснянський район столиці, з населенням понад 300 000 людей жартівливо відомий на всю Україну мемом «Життя дало тріщину, їду на Троєщину». Фоторепортаж про те, як живуть і чим займаються його жителі під час карантину.

COVID-19 у світі

Кількість смертей від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. ООН закликає до консолідації міжнародних організацій та світових лідерів із приватним сектором.

Церкви, літаки і стадіони в уражених інфекцією країнах переробляють у тимчасові шпиталі для пацієнтів з COVID-19 – фотогалерея.

А тим часом тисячі білорусів взяли участь у суботнику 25 квітня попри поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у країні.

Завершення навчального року, ЗНО, випускні і вступна кампанія: інтерв’ю в.о. міністра освіти Любомири Мандзій

Попри карантин навчання у школах завершиться традиційно у травні. Терміни ж вступної кампанії будуть залежати від термінів здачі ЗНО, а ті, в свою чергу, – від епідеміологічної ситуації. Між тим усі заклади освіти мають бути готові до дистанційного завершення навчального року. Це тези з великого інтерв’ю Радіо Свобода тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти і науки України Любомири Мандзій. Що думає очільниця МОН про телеуроки? Якщо вчитель має право на помилку, то як оцінювати учня? Як набиратимуть до школи першокласників і якими будуть карантинні останні дзвоники та випускні? На ці та багато інших запитань відповідає Любомира Мандзій.

Українські солдатики: чи може виховання патріотизму бути бізнесом?

Про те, що українським хлопчикам треба дати українських солдатиків, говорять давно, але іграшкових козаків знайти важко, не кажучи про воїнів інших часів. Чи зрушить колись справа з мертвої точки? Ентузіасти не облишають спроб налагодити виробництво, і зараз на старті кілька проєктів. Із військовою історією України діти могли б знайомитися, граючи фігурками козаків, воїнів України-Русі, Січових стрільців. Не завадили б і іграшкові бійці АТО/ООС. Чому досі нема таких іграшок у кожній пісочниці? Читайте.

«Вогонь прибіг у село верхівками дерев. Ми сховалися із дітьми в канаві» – як горіло село Острови

«Такого ніколи ще не було», – кажуть жителі села Острови, в якому дивом ніхто не загинув під час пожежі 16 квітня. Очевидці розповідають, що вогонь за лічені хвилини прийшов до села з лісу від білоруського кордону. Згорів 21 будинок. Радіо Свобода записало розповіді тих, хто був в епіцентрі пожежі, хто втратив все майно, хто бачив – як героїзм простих людей рятував життя.

34-а річниця Чорнобильської трагедії

Український учений, релігієзнавець Віктор Єленський у травні 1986-го у складі 731-го окремого батальйону спецзахисту брав участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. Зізнається, це була одна з найбільш пам’ятних життєвих сторінок, гідна мемуарів. Про те, як знімали ґрунт на території ЧАЕС, а потім ховали колег-ліквідаторів, читайте в есе «Мій Чорнобиль» для Радіо Свобода.

У 2018 році журналісти Радіо Свобода побували у кількох приміщеннях старого «саркофага» Чорнобильської АЕС. Деякі з них очищені від радіації та служать шляхами комунікації для персоналу. Деякі – майже не змінилися з часу аварії. Високий фон, радіоактивна пилюка, уламки реактора. Що побачили журналісти під саркофагом – дивіться тут.

Чорнобиль горить. Що у зоні відчуження забирають час і вогонь?

У квітні 1996 року раптово загорілося село Товстий Ліс у Чорнобильській зоні. Свідками цього стали колишні жителі, які приїхали туди на поминальні дні. Тоді згоріла й старовинна Свято-Воскресенська церква – одна із найкращих пам’яток Чорнобильської зони. Поетеса Ліна Костенко неодноразово закликала зберегти цей унікальний храм у стилі козацького бароко. Під час нещодавньої пожежі у Зоні залишки села Товстий Ліс вигоріли ще раз.

Історія тих, хто хотів зберегти пам’ять про чорнобильське Полісся, і тих, хто втратив все, на унікальних відео у фільмі Радіо Свобода «Чорнобиль. Зона. 21-й вік».

Шоу-бізнес на карантині: чи можливі нелегальні концерти і чому не повертають гроші за квитки?

Що буде із шоу-бізнесом після карантину? Чи зможе він бути таким динамічним, як раніше? У тих, хто до нього причетний, поки є лише сподівання на це, але поступово приходять думки, що робити, якщо «ні».

Радіо Свобода поспілкувалося про це із переможницею нацвідбору «Євробачення», солісткою гурту Go-A Катериною Павленко і директором та співвласником компанії Concert.ua Дмитром Чінем.

Бережіть себе і тих, хто поруч!

Ваше Радіо Свобода Daily​!

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.