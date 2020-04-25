Кількість смертей від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч: ООН закликає до консолідації

Протистояння пандемії вимагає від міжнародних організацій та світових лідерів об’єднуватися з приватним сектором, заявив генеральний секретар Антоніу Ґутерріш під час відеоконференції, присвяченій коронавірусу, 24 квітня. Тим часом кількість жертв хвороби по всьому світу перевищила 200 тисяч людей.

Участь у відеозустрічі взяли президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Південної Африки Сиріл Рамафоса.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який припинив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, та лідер Китаю, звідки почалася пандемія, Сі Цзінпін, не долучилися до зустрічі.

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Світові лідери зобов’залися посилити роботу в напрямку тестування, пошуку ліків та вакцини від COVID-19 в рамках глобальної протидії захворюванню.

Наразі перше місце за смертністю посідають США, де померло понад 55 тисяч людей. Спалахи починаються в Бразилії, Туреччині та Південній Африці.

Водночас кількість виявлених за день нових випадків у західних країнах, де спалахи були найбільшими, починає знижуватися. Окремі країни Європи поступово знімають карантинні обмеження по мірі того, як кількість виявлених нових інфікованих та померлих скорочується.

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Своєю чергою, ВООЗ застерігає: наразі немає жодних доказів, що люди, які одужали від коронавірусного захворювання, мають імунітет до нього і не захворіють знову.​

Водночас чиновники охорони здоров’я попереджають, що поспіх із скасуванням карантину може призвести до нового спалаху коронавірусу та нівелювати зниження шкоди, якого вдалося досягнути завдяки соціальному дистанціюванню.

За даними Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 сягнула 3 мільйонів, 750 тисяч людей одужали.