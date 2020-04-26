Українські солдатики: чи може виховання патріотизму бути бізнесом?

Про те, що українським хлопчикам треба дати українських солдатиків, говорять давно, але іграшкових козаків знайти важко, не кажучи про воїнів інших часів. Чи зрушить колись справа з мертвої точки? Ентузіасти не облишають спроб налагодити виробництво, і зараз на старті кілька проєктів.

Із військовою історією України діти могли б знайомитися, граючи фігурками козаків, воїнів України-Русі, Січових стрільців. Не завадили б і іграшкові бійці АТО/ООС. Чому досі нема таких іграшок у кожній пісочниці?

Від 3D-технологій до збірних моделей

Киянин-волонтер Олексій Нестеренко анонсував випуск фігурок сучасних українських спецпризначенців у 2015 році. Він планував частину виручених від продажу грошей скерувати на допомогу київському військовому шпиталю.

«Завдання цих солдатиків – це наповнення нашого гуманітарного простору власними смислами, не російськими чи голівудськими. І виховання дітей. Я збирався робити козаків ще до 2014 року. Але за умов війни вирішив, що треба починати з сучасних воїнів, і обрав силовий підрозділ, який першим вступив у бій на Сході, – спецназ СБУ», – розповідає Олексій.

Він домовився про 3D-сканування бійця у повному спорядженні, його відсканували у шести різних бойових позах. Отримані цифрові моделі роздрукували на 3D-принтері. Однак друк 6 фігурок на 3D-принтерах тоді, каже Олексій Нестеренко, займав 25 годин, і це було досить дорого. Крім того, такий друк не давав належної якості, солдатиків доводилося шліфувати вручну.

Треба було виходити на промислове литво з пластику. На одних підприємствах відмовили через складну геометрію фігурок. На інших зголошувалися, але ціну називали під 30 тисяч євро за пресформу для кожної мініатюри з шести.

«Наклад, що вдалося виготовити 3D-друком, швидко розійшовся. В мене ще близько тисячі людей запитували у фейсбуці, як придбати таких солдатиків…» – говорить Олексій Нестеренко.

Тепер він знайшов спосіб спростити й здешевити виробництво. Фігурки будуть відливатися у розібраному вигляді і продаватися як конструктор. Крім бійців АТО/ООС Олексій планує випуск наборів воїнів України-Русі, козаків та вояків УПА. Пробну партію обіцяє зробити до вересня.

«Надто довгі гроші»

Скульптор-мініатюрист Антон Дербілов професійно займається мініатюрою вже понад 20 років. Кілька років тому Антон започаткував власний проєкт Sirko Toys.

«Я помітив, що роблю фігурки для фірм із різних країн по їхній історії – подіям, конкретним персонажам. А в Україні мені цього ніхто не замовляє. Я вирішив: раз ніхто не замовляє, я сам собі замовлю. І я почав працювати з темою української революції Богдана Хмельницького», – каже Антон.

Козаки вийшли чудові. Стиль «тойз» – це історично достовірна мініатюра, але без надмірної деталізації, простіша у виготовленні і дешевша. Та все одно вартість мініатюр не дозволяє розглядати їх як дитячі іграшки. Чи можна таких солдатиків зробити в доступному для кожного пластику?

«Коли кажуть, що пластмасові козаки мають бути в кожного хлопчика, зазвичай згадують солдатиків Донецького заводу іграшок – ковбоїв, вікінгів, піратів, які були майже в кожного. Так, самі відливки коштують копійки. Однак на початку, у далеких 50-х роках, американська фірма Marx Toys вклала в них купу грошей. По-перше, невідомий нам скульптор зробив ці моделі. По-друге, – власне форми, які згодом придбав СРСР. Я бачив багато різних форм для солдатиків, жодна з них і кілька років не витримала б. А на тих американських прес-формах солдатиків виробляють досі», – пояснює Антон Дербілов.

Вкладати такі гроші український бізнес не готовий. Це «надто довгі гроші». Тому єдиними масовими козаками є набір виробництва російської фірми «Технолог». Ще на початку 2000-х для свого всесвіту «Битви Fantasy» фірма поряд із загонами лицарів, гоблінів, кіборгів та стародавніх воїнів різних країн випустила набір «Тарасів курінь», який присутній у продажу й до сьогодні за ціною близько 100 гривень.

Зробити мало – треба ще продати

Була спроба запустити бренд «Українські солдатики». Козаки вийшли і симпатичними, і войовничими. Перша фігурка «Стрільця Пилипа», випущена накладом 250 екземплярів із модельної смоли, поступила у продаж у вересні 2013 року по 75 гривень (близько 9 доларів за тодішнім курсом). Світлини у фейсбуці набирали сотні вподобань та поширень.

Всього було зроблено 6 фігурок, однак справа не пішла. Ймовірно, річ у недоліках маркетингу, адже фігурки цікаві, і мали б усі шанси стати популярними. У 2017 році на сторінці у фейсбуці з’явилося оголошення, що проєкт призупинений.

Нещодавно під дописами з’явився коментар, що солдатики все ще є в наявності. Їх запропонував Валентин Черкасов, його студія Legendarion спеціалізується на колекційних фігурках, і добре відома серед колекціонерів в Україні й за її межами.

«Ми зробили два, здається, тиражі, по 30-40 екземплярів кожної фігурки. У мене вони лишилися і у хлопців, які починали цю справу… Нещодавно я на сторінці «Українських солдатиків» написав: друзі, кому цікаво, – будь ласка. Зацікавилися людей 15, із них двоє написали, придбали по парі штук», – говорить Валентин Черкасов.

Зацікавити, щоб зробити дешевше

Зараз Legendarion співпрацює з компанією The Will Production, творцями серії найрозкрученіших українських коміксів у стилі стімпанк – «Воля». Разом вони зробили настільну гру, яка от-от буде презентована, а до неї Legendarion створив колекційні фігурки персонажів коміксу.

Подібним шляхом, тільки з акцентом на солдатиках, йде й сам Legendarion. Студія підготувала кілька оригінальних проєктів із фігурками, до яких буде додаватися захоплююча історія з пригодами та потойбічними силами! Валентин Черкасов каже, що такого ще не бачили в Україні, і розраховує на широке визнання.

«Якщо замовляти фігурки в Україні з модельної смоли, кожен солдатик коштуватиме 80-100 гривень. Це дорого для пересічного покупця. Але існує альтернатива – замовляти виготовлення у Китаї (тираж має бути від 1000 штук кожної фігурки), тоді ціну можна буде знизити у 2-3 рази, – це ж буде зовсім інша справа. На жаль, замалий та не розвинений ринок не дозволяє розраховувати на продаж такої кількості мініатюр. Але ми не втрачаємо надії популяризувати цей напрямок в нашій країні», – вважає Валентин Черкасов.

Отже можливість налагодити масовий випуск українських солдатиків існує. Головне – побудувати правильну маркетингову стратегію. Адже тут, як у кожному бізнесі, створити продукт – це навіть ще не половина справи.