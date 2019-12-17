Рада ухвалила закон про підтримку «Пласту» з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада України на засіданні у вівторок ухвалила в цілому закон «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України» з пропозиціями президента України Володимира Зеленського. Документ підтримали 316 народних депутатів.

Закон, зокрема, визначає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань в Україні. А центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху – за межами України.

4 вересня президент ветував закон про державну підтримку національної скаутської організації «Пласт» і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями. Зеленський заявляв, що «визначення законом однієї скаутської громадської організації («Пласту») як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій».

30 травня Верховна Рада схвалила закон про державне визнання й підтримку «Пласту». Він, як український аналог скаутського руху, з’явився в Україні у 1911 році. 12 квітня 1912 року у Львові вихованці одного з засновників «Пласту», Олександра Тисовського, вперше склали присягу. Цю дату традиційно вважають днем народження українського «Пласту». Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, «метою «Пласту» є сприяти всебічному, патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах «Пласту» та на засадах християнської моралі».