МВС: за минулу добу на COVID-19 захворіли 397 правоохоронців, 1 – помер

За добу зареєстровано 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 серед працівників Міністерства внутрішніх справ, один правоохоронець помер від ускладнень, повідомляє пресслужба МВС.

«Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано у Дніпропетровській області (+38), у Запорізькій області (+27) і в Києві (+47)», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 18 740 працівників МВС, одужали – 17 782, померли – 55.

В Україні за попередню добу, 17 листопада, виявили 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я (рекордний показник – 12 524 інфікованих за добу – був зареєстрований 13 листопада).



За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079. Померли від COVID-19 10 112 людей.