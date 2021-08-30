За добу в Україні виявили 749 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 29 серпня в Україні виявили 749 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях», – йдеться в повідомленні.

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При цьому госпіталізували 583 хворих, 18 людей померли, у 291 пацієнта констатували одужання.

Протягом доби 9 617 людей зробили тести методом ПЛР, 1 650 – методом ІФА. Експрес-тести на антиген до коронавірусу зробила 7 391 людина.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,28 мільйона людей, з них 53 738 померли.