В Україні виявили 3 094 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом останньої доби виявили 3 094 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 183 дитини і 72 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 1 917 людей, одужали – 2 002, померли – 45 людей.

Протягом доби провели 19 211 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635), додав міністр.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) і Закарпатській (207) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 271 143 людей; померли – 24 330.