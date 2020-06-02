В апараті МОЗ виявили перший випадок COVID-19 – Степанов

В апараті Міністерства охорони здоров’я України виявили перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

«Вчора в апараті міністерства виявили перший випадок захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Відповідно до затверджених нами алгоритмів було виявлено коло контактних осіб, з якими контактував цей працівник, була визначена ця кількість людей. Сьогодні проведене відповідне тестування, щоб всі були протестовані. Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію», – сказав міністр.

Станом на ранок 2 червня в Україні зафіксували 24 340 випадків інфікування коронавірусом, померли 727 людей, одужали 10 078.