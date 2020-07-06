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06 липня 2020, Київ 10:13
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 543 випадки COVID-19. Це найменша кількість за майже місяць

Водночас наразі не відома кількість зроблених тестів за минулу добу

В Україні виявили 543 нові випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони.

Це найменша кількість зафіксованих випадків хвороби з 10 червня. Водночас наразі не відома кількість зроблених тестів за минулу добу.

Загалом в Україні виявили 49 043 випадки COVID-19. Померли 1 262 людини, 21 703 пацієнти одужали.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі – майже 11,5 млн виявлених випадків хвороби. Понад 534 тисячі померли, одужали – майже 6,2 млн.

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