Кількість тестів на COVID-19 знизилася на три тисячі – МОЗ

Кількість тестів на коронавірусну хворобу COVID-19 знизилася на три тисячі, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

«За попередню добу було здійснено 10 709 тестів. Із них 6 696 досліджень – методом ПЛР, а також 4 013 – методом ІФА», – заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Водночас за добу до цього МОЗ повідомляло про 13 957 проведених тестів. Ще раніше – 29 736.

За минулу добу в Україні виявили 543 нові випадки COVID-19. Це найменша кількість зафіксованих випадків хвороби з 10 червня.