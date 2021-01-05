Уряд ухвалив постанову «для прискорення відшкодування родинам медикам», які загинули внаслідок COVID-19

Кабінет міністрів України ухвалив постанову «для прискорення відшкодування родинам медикам, які загинули внаслідок інфікування коронавірусом», повідомив представник уряду в парламенті та народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у телеграмі.

«Наразі процедура розслідування зазначених випадків смертей медпрацівників є бюрократичною та довготривалою. Постанова дозволяє вдосконалити та спростити цю процедуру, а відтак – пришвидшити страхові виплати від держави», – написав Мокан.

За його словами, розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, буде проводитися комісією, утвореною керівником закладу охорони здоров’я, в якому працював медичний працівник (не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про випадок смерті), протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, за час пандемії на території країни виявили 1 083 585 випадків захворювання COVID-19, з них померли 19 129 людей.

Виплати сім’ям загиблих медиків здійснюють за двома документами. Згідно із законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування кожній родині мають виплачувати понад 200 тисяч гривень. За законом про захист населення від інфекційних хвороби максимальна сума виплат сягає 750-кратного розміру прожиткового мінімуму, тобто 1 576 500 гривень.