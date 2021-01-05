У Збройних силах подали оновлену інформацію про епідемічну ситуацію з COVID-19

У Збройних силах України подали оновлену інформацію про епідемічну ситуацію з новим коронавірусним захворюванням COVID-19 у війську.

Як повідомило у фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ, за минулу добу, 4 січня, у Збройних силах зареєстрували 62 нові випадки захворювання, шпиталізовані 8 осіб.

Станом на 10-у годину 5 січня в ЗСУ від початку пандемії було зареєстровано 14 286 випадків COVID-19. Із них нині хворіють 1406 осіб, 12 842 пацієнти одужали, 28 людей померли.

У повідомленні йдеться тільки про становище в Збройних силах, без урахування інших силових структур.

«Найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, із якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами», – попереджають військові медики.

Як повідомляв раніше 5 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, протягом минулої доби, 4 січня, в Україні зафіксували 5 334 нові випадки хвороби. Зокрема, захворіли 164 дитини і 362 медпрацівники.

Також за минулу добу з COVID-19 в Україні шпиталізували 1 280 осіб, померли від цього захворювання 202 людини, одужали 13 850.

За весь час пандемії в Україні було зареєстровано 1 083 585 випадків захворювання, з них померли 19 129 людей.