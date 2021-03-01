ВООЗ: кількість нових випадків COVID-19 у світі зросла вперше за сім тижнів

Минулого тижня кількість нових випадків COVID-19 у світі зросла вперше за сім тижнів, заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреєсус.

Зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби спостерігається в чотирьох із шести регіонів ВООЗ: Америках, Європі, Південно-Східній Азії та Східному Середземномор’ї.

«Це засмучує, але не дивує», – сказав Гебреєсус.

Він нагадав урядам та громадянам, що вакцини самі по собі не захистять планету від COVID-19.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі вже виявили 114,2 мільйона випадків COVID-19.