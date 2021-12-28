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Новини | Коронавірус

Скасування «червоної» зони у ще двох областях можуть розглянути найближчим часом – нарада в ОП

Як повідомили на нараді представники МОЗ, наразі в Україні зафіксовано 116 тисяч активних хворих на COVID-19

Найближчим часом урядова комісія розгляне питання про можливе скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території Волинської і Запорізької областей – про це йшлося під час селекторної наради в Офісі президента щодо протидії поширенню коронавірусу.

З огляду на показники захворюваності минулого тижня «червоний» рівень епідемічної небезпеки скасували на території Житомирської, Сумської, Миколаївської, Київської і Черкаської областей.

Як повідомили на нараді представники Міністерства охорони здоров’я, наразі в Україні зафіксовано 116 тисяч активних хворих на COVID-19. У медичних закладах зайнято 18 тисяч ліжок, що становить 26% усього ліжкового фонду.

У Кабміні зазначили, що для забезпечення киснем ліжок для ковідних хворих було додатково закуплено кисневі станції. Підписано контракти на придбання 225 кисневих станцій на загальну суму 648 млн грн.

В Україні вакцинацією від COVID-19 охоплено 14,6 мільйона людей, з яких двома дозами щеплені 13,4 мільйона людей.

З півночі 23 грудня «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки замість «червоного» почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

На даний час «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.

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