Коронавірус: у шести областях почав діяти «жовтий» рівень епіднебезпеки

З опівночі 23 грудня «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Жовтий рівень передбачає заборони на:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів

роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу

масові заходи

роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури

роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки

роботу спортзалів і басейнів

діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів

міжобласні та міжнародні перевезення

При цьому обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають «жовтий» чи «зелений» ковід-сертифікати, підтвердження одужання від COVID-19 або негативні тести на коронавірус.

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Міністерство охорони здоров’я анонсувало послаблення карантинних обмежень у шести областях 21 грудня.

Червоний рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.