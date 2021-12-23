Коронавірус: у шести областях почав діяти «жовтий» рівень епіднебезпеки

З опівночі 23 грудня «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.
Жовтий рівень передбачає заборони на:
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів
- роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу
- масові заходи
- роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури
- роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки
- роботу спортзалів і басейнів
- діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів
- міжобласні та міжнародні перевезення
При цьому обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають «жовтий» чи «зелений» ковід-сертифікати, підтвердження одужання від COVID-19 або негативні тести на коронавірус.
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Міністерство охорони здоров’я анонсувало послаблення карантинних обмежень у шести областях 21 грудня.
Червоний рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.
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