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Новини | Коронавірус

Коронавірус: у шести областях почав діяти «жовтий» рівень епіднебезпеки

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають «жовтий» чи «зелений» ковід-сертифікати, підтвердження одужання від COVID-19 або негативні тести на коронавірус

З опівночі 23 грудня «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Жовтий рівень передбачає заборони на:

  • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів
  • роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу
  • масові заходи
  • роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури
  • роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки
  • роботу спортзалів і басейнів
  • діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів
  • міжобласні та міжнародні перевезення

При цьому обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають «жовтий» чи «зелений» ковід-сертифікати, підтвердження одужання від COVID-19 або негативні тести на коронавірус.

Читайте також: На боротьбу з COVID-19 у 2021-му з бюджету витратили майже 35 мільярдів гривень – Мінфін

Міністерство охорони здоров’я анонсувало послаблення карантинних обмежень у шести областях 21 грудня.

Червоний рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.

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