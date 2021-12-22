На боротьбу з COVID-19 у 2021-му з бюджету витратили майже 35 мільярдів гривень – Мінфін

За 11 місяців 2021 року на боротьбу з пандемією коронавірусної хвороби з державного бюджету пішло 34,7 мільярда гривень, повідомляє Міністерство фінансів.

При цьому загалом бюджет 2021 року передбачає 43,7 мільярда гривень на протидію пандемії.

Поміж іншого, гроші пішли на оплату:

екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, вакцинацію – 17,8 мільярда

вакцин від COVID-19 – 9,8 мільярда (Україна також отримала безоплатно 11,2 мільйона доз вакцин від міжнародних партнерів)

послуг із госпіталізації хворих закладам Національної академії медичних наук України – 21,1 мільйона

кисню, експрес-тестів та видаткових матеріалів для тестування у лікарнях – 584 мільйони

заходів із соціальної підтримки в умовах карантину – 2,9 мільярда

«лікарняних» – 800 мільйонів

допомоги по безробіттю та по частковому безробіттю – 1,5 мільярда

заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 мільйона

доплат до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 мільярда

За даними Міністерства економіки, українці відкрили 5,5 мільйонів карток у банках за програмою «єПідтримка» і загалом витратили понад 200 мільйонів гривень.