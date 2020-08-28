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28 серпня 2020, Київ 12:23
Новини | Коронавірус

В окупованому Криму зафіксували рекордний добовий приріст хворих на COVID-19

В окупованому Росією Криму за добу виявили 84 хворих на COVID-19, це максимальне число за весь час пандемії, повідомив підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов.

«20 із них виявлені при зверненні по медичну допомогу, 52 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадках, 11 – під час скринінгу здорового населення, 1 – завезений із Узбекистану», – йдеться в повідомленні Аксьонова у фейсбуці.

Всього в Криму, за даними місцевої влади, зареєстрований 2271 випадок нової коронавірусної інфекції. У Севастополі захворіли 473 людини.

Дані російської влади Криму про захворюваність не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих чинників, включно з інфікуванням серед російських військових і спецслужб.

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