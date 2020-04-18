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18 квітня 2020, Київ 10:48
Новини | Міжнародні

Facebook додав нову «турботливу» реакцію до дописів

Facebook додав нову «турботливу» реакцію до дописів, щоб люди могли підтримувати один одного під час пандемії COVID-19. Її аналог з’явиться і у Facebook-месенджері.

«Ми сподіваємось, що ці реакції дають людям додаткові способи виявити свою підтримку під час кризи з COVID-19», – написав у твітері менеджер із технічних комунікацій Facebook Александр Войка.

У «Фейсбуці» «турботливий лайк» зображений у вигляді емоджі, що обіймає сердечко, у месенджері – анімоване серце, що б’ється.

Як повідомляє видання The Verge, обидві реакції будуть доступні для користувачів з наступного тижня.

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