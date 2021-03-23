ПЦУ: від ускладнень COVID-19 помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський

У Православній церкві України повідомили про смерть митрополита Хмельницького і Кам’янець-Подільського Антонія (Махоти).

«23 березня 2021 року на 55-му році життя від ускладнень після коронавірусної хвороби відійшов до Господа митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній (в миру – Владислав Васильович Махота)», – написав у фейсбуці речник Православної церкви України Євстратій Зоря.

Речник ПЦУ вказує, що митрополит Антоній перебуває у священному сані з 1991 року, з 1994 до 1995 року служив у Кримській єпархії Московського патріархату, перейшов до Української православної церкви Київського патріархату. З березня 1995 по липень 1996 року – настоятель собору святих Володимира і Ольги УПЦ КП у місті Сімферополі, секретар Кримської єпархії. З липня 1996 року, після постригу в чернецтво та архієрейського рукоположення, ніс служіння єпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП. В 1997 році призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським УПЦ КП, відтоді розбудовував цю єпархію до часу свого упокоєння.

В Україні далі ускладнюється ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. 22 березня виявили 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (це на понад 4 тисячі нових хворих менше за рекордні показники минулого тижня). Водночас число померлих за попередню добу є абсолютним рекордом – 22 березня померли 333 людини з COVID-19.