МЗС: Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він написав про це на своїй сторінці у твіттері.

«Працюємо над збільшенням свободи і безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19», – додав міністр.

19 серпня Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку «Дія».

Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє саме по собі автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення визнавати чи не визнавати українські сертифікати.

«Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати», – наголошував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, українцям радять перевіряти актуальний режим в’їзду і транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.